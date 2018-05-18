HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kendi canını tehlikeye atıp, kız çocuğunu ezilmekten kurtardı

İLGİNÇ HABERLER  | 18.05.2018 08:23 | Son Güncelleme

İzmir'in Buca ilçesinde ismi bilinmeyen bir kişi, küçük yaştaki kız çocuğunu otomobilin altında ezilmekten, kendi canını tehlikeye atarak kurtardı.

Olay, gündüz saatlerinde Gediz Mahallesi'nde meydana geldi. Yanında kimse olmayan küçük bir kız çocuğu, hızlıca yola doğru koşmaya başladı. O sırada yoldan geçen bir kişi, sağ ön tarafında bulunan kamyonetin arkasından gelen otomobili görmeyip caddeye doğru koşan kız çocuğunu fark etti ve ani bir refleksle çocukla otomobilin arasına girdi.

Olay, bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, çocuğun caddeye doğru koştuğunu gören ve elinde poşet olan bir kişinin, ani bir refleksle kız çocuğunu yakaladığı ve otomobille çocuğun arasına girdiği, ardından çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor. (DHA)

PARTNERBu dondurmadan bir ısırık ölüme neden olabilirBu dondurmadan bir ısırık ölüme neden olabilir
Kaz yavrusunu kaybettiği ailesine kavuşturdularKaz yavrusunu kaybettiği ailesine kavuşturdular
İş bulamayınca bestelediği CV'sini piyano başında seslendirdiİş bulamayınca bestelediği CV'sini piyano başında seslendirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir Buca Kaza kurtarma

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

4 ile yeni vali atandı, iki ilin valisi merkeze alındı

4 ile yeni vali atandı, iki ilin valisi merkeze alındı

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ALLAH RAZI OLSUN
Diğer Haberler
Kaz yavrusunu kaybettiği ailesine kavuşturdular

Kaz yavrusunu kaybettiği ailesine kavuşturdular

İş bulamayınca bestelediği CV'sini piyano başında seslendirdi

İş bulamayınca bestelediği CV'sini piyano başında seslendirdi

Rus spiker neye uğradığını şaşırdı

Rus spiker neye uğradığını şaşırdı

Oruç tutan öğrencinin iftar hayali kahkahaya boğdu

Oruç tutan öğrencinin iftar hayali kahkahaya boğdu

Çift damperli kamyonun yük boşaltma anı izleyenleri şaşırttı

Çift damperli kamyonun yük boşaltma anı izleyenleri şaşırttı

Hafriyat TIR'ları kafa kafaya böyle çarpıştı: 2 ölü

Hafriyat TIR'ları kafa kafaya böyle çarpıştı: 2 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.