Kendi kamyonunun altında kaldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa’da adres sormak için kamyonundan inen sürücü, frenleri boşaldığı öne sürülen kendi aracının altında kalarak şans eseri yaralı kurtuldu. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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