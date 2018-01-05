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Kendi kamyonunun altında kaldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İLGİNÇ HABERLER | 05.01.2018 18:04 | Son Güncelleme 8 saat önce

Bursa’da adres sormak için kamyonundan inen sürücü, frenleri boşaldığı öne sürülen kendi aracının altında kalarak şans eseri yaralı kurtuldu. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kamyon Kaza

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