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Kendi kendine bunu yaptı! Küçük çocuk başını demir parmaklıklara sıkıştırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 04.08.2018 15:23 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan bir görüntü kendi halinde bırakılan çocukların ebeveyn kontrolü olmayınca ne kadar tehlikeli sonuçlar oluşturacağını gözler önüne serdi.

Çin'de amatör kameraya kaydedilen görüntü izleyenleri dehşete düşürdü. Kendi halinde oynarken demir parmaklıkları olan pencereden bakan çocuk kendini bir anda demire asılı olarak buldu. Görüntülerde daha çok küçük yaşlarda olduğu ve ailesinin kontrol etmediği anlaşılan çocuk panik yaşanmasına neden oldu.

Videoya yansıyan anlarda minik bebeğin boynu demir parmaklıkların arasına sıkışınca orada öylece kurtarılmayı bekliyor. Kendi kendine kurtulma hareketleri yapsa da başarılı olamayan çocuğun yardımına evin içinden herhangi birinin çıkmaması, çocukların üzerindeki ebeveyn kontrolünün ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu.

Olayın sonrasında ne olduğu bilinmese de etrafta bulunan kişilerin bebeği kurtarmak için uğraştığı görülüyor. İşte tüm herkes için ibretlik olan o görüntü.

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