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Kendi sonunu hazırlayan kuş

İLGİNÇ HABERLER  | 13.07.2018 09:36 | Son Güncelleme

Kendi sonunu hazırlayan kuşun görüntüsü izleyenleri güldürdü.

Olacakları fark edemeyen kuşun kendi sonunu hazırladığı görüntü sosyal medyada yayıldı. İşte o güldüren görüntü.

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küs viral

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kuş kafalı işte
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