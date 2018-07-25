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Kendi yöntemiyle duş alan çocuk

İLGİNÇ HABERLER  | 25.07.2018 15:29 | Son Güncelleme

Kendi yöntemiyle duş alan çocuğun görüntüsü sosyal medyada çok izlenen görüntüler arasında.

Kendi imkanlarıyla ve kendine has yöntemle duş almaya çalışan çocuk sosyal medyada geniş yankı uyandı

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk duş

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