Kendisine yol vermeyen sürücüyü böyle kandırdı!

Çin'de bir araç kamerasına yansıyan inatçı sürücler, ilginç görüntülere yol açtı. Kendisine yol vermeyen öndeki aracı geçmeye çalışan sürücü, o anda bulduğu yöntemle önündeki aracı adeta pazara gönderiyor. İşte o görüntü.

