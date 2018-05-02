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Kendisine yol vermeyen sürücüyü böyle kandırdı!

İLGİNÇ HABERLER  | 02.05.2018 09:09 | Son Güncelleme

Trafikte kavgaya tutuşan iki inatçı sürücünün görüntüleri araç kamerasına böyle yansıdı.

Çin'de bir araç kamerasına yansıyan inatçı sürücler, ilginç görüntülere yol açtı. Kendisine yol vermeyen öndeki aracı geçmeye çalışan sürücü, o anda bulduğu yöntemle önündeki aracı adeta pazara gönderiyor. İşte o görüntü.

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çin sürücü yol verme

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