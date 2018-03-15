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Kendisini köpek sanan yavru fil

İLGİNÇ HABERLER  | 15.03.2018 10:03 | Son Güncelleme

Kendisini köpek sanan yavru fil.

Kendisini köpek sanan yavru fil, sevgisini böyle gösterdi. Sosyal medyada yayılan görüntü çok sayıda beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
fil yavru köpek

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