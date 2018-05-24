Kendisini terk eden sevgilisinin dilini ısırdı.

Çin'de yaşanan olayda, 23 yaşındaki genç kadın, kendisini terk eden sevgilisinden veda öpücüğü isteyince olanlar oldu. Erkek arkadaşının dilini ısırıp bir türlü bırakmayan genç kadını polis memurları biber gazı ile ayırdı.
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