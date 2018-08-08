Kepçe operatöründen arkadaşına ilginç şaka

Kepçe operatörü kum yığınını alarak inşaatın temelinde iş makinesiyle çalışan bir diğer operatöre kötü bir şaka yaptı. Operatörün kum yığınını aşağıya dökerek iş arkadaşını toz bulutunun içerisinde bıraktığı anlar kameraya böyle yansıdı.

