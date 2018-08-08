HABER

Kepçe operatöründen arkadaşına ilginç şaka

İLGİNÇ HABERLER  | 08.08.2018 11:17 | Son Güncelleme

Bir şantiyede amatör kameraya yansıyan görüntülerde, kepçe operatörünün iş arkadaşına tatsız şakası sosyal medyada paylaşıldı.

Kepçe operatörü kum yığınını alarak inşaatın temelinde iş makinesiyle çalışan bir diğer operatöre kötü bir şaka yaptı. Operatörün kum yığınını aşağıya dökerek iş arkadaşını toz bulutunun içerisinde bıraktığı anlar kameraya böyle yansıdı.

PARTNERÜnlü şarkıcı aşırı dozdan hastaneye kaldırılmıştı, ilk kez konuştuÜnlü şarkıcı aşırı dozdan hastaneye kaldırılmıştı, ilk kez konuştu
Çılgın davulcunun şovunu izleyenler hayrete düşüyorÇılgın davulcunun şovunu izleyenler hayrete düşüyor
Dev reklam panosu kaldırımda yürüyen insanların üzerine böyle düştüDev reklam panosu kaldırımda yürüyen insanların üzerine böyle düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kepçe operatörü şaka sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Fenerbahçe turu zora soktu

Fenerbahçe turu zora soktu

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çılgın davulcunun şovunu izleyenler hayrete düşüyor

Çılgın davulcunun şovunu izleyenler hayrete düşüyor

Dev reklam panosu kaldırımda yürüyen insanların üzerine böyle düştü

Dev reklam panosu kaldırımda yürüyen insanların üzerine böyle düştü

Aydınlatma direği elinde kalan genç: Arkadaşıma şaka yapacaktım

Aydınlatma direği elinde kalan genç: Arkadaşıma şaka yapacaktım

İsveç Genelkurmay Başkanı General Micael Bydén, Avrupa Onur Yürüyüşü'nde Elvis şarkısı söyledi

İsveç Genelkurmay Başkanı General Micael Bydén, Avrupa Onur Yürüyüşü'nde Elvis şarkısı söyledi

Barda feci dayak kamerada

Barda feci dayak kamerada

Beton mikseri tehlike saçtı

Beton mikseri tehlike saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.