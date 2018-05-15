Kepçeyi yıkacağı binanın üstüne vinç ile yerleştirdiler

Tokat'ta kent merkezinde bulunan Behsat Bulvarı üzerindeki 4 katlı bina geçtiğimiz günlerde kontrollü bir şekilde yıkılmaya başlandı. Önce çatısı alınan binayı üst katlardan alt katlara doğru yıkması için hazırlanan mini kepçe, vinç yardımıyla binanın üzerine çıkarıldı.
Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği ilginç görüntülerde, vincin binanın üstüne bırakmaya çalıştığı kepçenin altında bulunan işçiler ve işçilerin aracı doğru noktaya koyabilmek için sarf ettiği mücadele dikkat çekti. (İHA)
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