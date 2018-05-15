HABER

Kepçeyi yıkacağı binanın üstüne vinç ile yerleştirdiler

İLGİNÇ HABERLER  | 15.05.2018 13:59 | Son Güncelleme

Tokat'ta Behsat Bulvarı üzerinde bulunan binayı yıkacak kepçenin, vinç yardımıyla binanın üstüne yerleştirdiği ilginç anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Tokat'ta kent merkezinde bulunan Behsat Bulvarı üzerindeki 4 katlı bina geçtiğimiz günlerde kontrollü bir şekilde yıkılmaya başlandı. Önce çatısı alınan binayı üst katlardan alt katlara doğru yıkması için hazırlanan mini kepçe, vinç yardımıyla binanın üzerine çıkarıldı.

Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği ilginç görüntülerde, vincin binanın üstüne bırakmaya çalıştığı kepçenin altında bulunan işçiler ve işçilerin aracı doğru noktaya koyabilmek için sarf ettiği mücadele dikkat çekti. (İHA)

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!
Akın akın geldiler! Adım atacak yer kalmadıAkın akın geldiler! Adım atacak yer kalmadı
Flaş genel af açıklaması: Tartışmaya değerFlaş genel af açıklaması: Tartışmaya değer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tokat kepçe yıkım

En Çok Okunan Haberler

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır'da kamyon engeli

Diyarbakır'da kamyon engeli

Binaların tepesinde ölümcül gösteri

Binaların tepesinde ölümcül gösteri

Canlı yayında pitbull saldırısı

Canlı yayında pitbull saldırısı

Havuzdaki Arkadaşını Kurtaran Köpek

Havuzdaki Arkadaşını Kurtaran Köpek

Horoza kafa tutan keklik kamerada

Horoza kafa tutan keklik kamerada

Otomobil anne ile kızına böyle çarptı

Otomobil anne ile kızına böyle çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.