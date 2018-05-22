Kereste yüklü kamyon otobüse ortadan çarptı

Vietnam'da kameraya yansıyan görüntü kontrolsüz dönüşün sonucunu gözler önüne serdi. Sola dönüş yapmak isteyen otobüs ağır kalınca, yolda seyreden kereste yüklü kamyon hızlı bir şekilde otobüsün ortasına çarptı.
Yaşanan o anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi. Sosyal medyada yayılan görüntüde yaşanan kaza için yolcular hakkında bilgi verilmedi.
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