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Kereste yüklü kamyon otobüse ortadan çarptı

İLGİNÇ HABERLER  | 22.05.2018 10:27 | Son Güncelleme

Kereste yüklü kamyon dönüş yapmak isteyen otobüse ortadan böyle çarptı.

Vietnam'da kameraya yansıyan görüntü kontrolsüz dönüşün sonucunu gözler önüne serdi. Sola dönüş yapmak isteyen otobüs ağır kalınca, yolda seyreden kereste yüklü kamyon hızlı bir şekilde otobüsün ortasına çarptı.

Yaşanan o anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi. Sosyal medyada yayılan görüntüde yaşanan kaza için yolcular hakkında bilgi verilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Vietnam Kaza kereste kamyonu

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