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Keyifle izlerken bir anda dehşeti yaşadı

İLGİNÇ HABERLER  | 30.03.2018 18:11 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan çocuğun görüntüleri izleyenleri dehşete düşürdü.

Yolun kenarında okyanusu izleyen çocuk, bir anda okyanusun yolu çökertmesiyle kendini suyun içinde buluyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü.

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Anahtar Kelimeler:
okyanus sosyal medya

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