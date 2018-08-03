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Kiki challenge akımına katılan Hintli adamların videosu sosyal medyayı salladı

İLGİNÇ HABERLER  | 03.08.2018 19:48 | Son Güncelleme

Kiki challenge akımını öküz arabasıyla deneyen adamlar sosyal medyayı salladı.

Tüm dünyayı saran meydan okuma akımı kiki challenge'ı öküz arabasıyla deneyen Hintli adamlar efsane videolarını sosyal medyada paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
kiki challenge Hindistan sosyal medya

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