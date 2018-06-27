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Kıl payı ölümden döndüler; kaza anı kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 27.06.2018 11:52 | Son Güncelleme

İstanbul Bahçelievler'de, kaldırımda otomobilin farını değiştirmeye çalışan oto aksesuarcı Emre Özkan ile müşterisi Resül Güney, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak kendilerine doğru hızla gelen otomobile ezilmekten kıl payı kurtuldu. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Yenibosna Atatürk Caddesi'nde, 17 Haziran 2018 tarihinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Caddede ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak önce önündeki araca, ardından kaldırıma çıkarak park halindeki bir başka otomobile çarptı. Kaldırımdaki otomobilin farlarını değiştirmeye çalışan oto aksesuarcı Emre Özkan ile otomobilin sahibi Resül Güney, aracın kendilerine doğru geldiğini fark edip kaçarak ölümden kıl payı kurtuldu.

O ANLAR KAMERADA

Olay anı işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, İki kişinin kaldırımda park edilmiş ve kaputu açık otomobilin önünde durdukları ve birinin farı tamir etmeye çalıştığı görülüyor. Bu sırada bir otomobilin kaldırıma çıkarak kendilerine doğru ilerlediği ve otomobili fark eden iki kişinin kendilerini yana attığı görüntülere yansıyor. Hızla gelen otomobilin, park halindeki otomobile çarpması ve sürücünün, aracından inerek panikle sağa sola koşturması, diğerlerinin de telefonla bir yerleri aramaları görülüyor.

Öte yandan polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza yapan araç sürücüsünün yapılan kontrollerinde 184 promil alkollü olduğunun belirlendiği iddia edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler istanbul Kaza

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