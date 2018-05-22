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Kilauea Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

İLGİNÇ HABERLER  | 22.05.2018 10:00 | Son Güncelleme

ABD'nin Hawaii eyaletinde faaliyete geçen Kilauea Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor.

Hawaii'de geçtiğimiz haftalarda faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden bin 700'den fazla kişi güvenli yerlere taşındı.

Yetkililer, Leilani Estates bölgesinde 26 evin yıkıldığını, 4 yapının lav altında kaldığını açıklamıştı. Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Kilauea Yanardağı'nda 1983 yılından bu yana patlamalar görülüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kilauea yanardağı Hawaii Lav

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