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Kimin aklına gelirdi! Karda yüzlerinin kalıbını çıkardılar!

İLGİNÇ HABERLER  | 05.03.2018 14:16 | Son Güncelleme

Karda yüzlerinin kalıbını çıkardılar.

İskoçya'da karda yüzlerinin kalıbını çıkartan eğlenceli insanların bu görüntüsü sosyal medyada ilgiyle izlendi.

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Anahtar Kelimeler:
kar kalıp İskoçya

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