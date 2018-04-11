Kimse ne olduğunu anlamadı! Turuncu ışık sosyal medyada tartışmaya neden oldu

Atlanta'dan Las Vegas'a uçan bir yolcu tarafından kaydedilen görüntü tartışmalara neden oldu. Kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenen videoda etrafına parlaklık saçan turuncu renkli ve puro şeklinde bir ışık görüldü.
Komplo teorisyenleri ABD ordusu tarafından yapılan bir füze denemesi olabileceğini belirtirken, Teksas yakınlarında çekilen bu görüntünün UFO olduğunu söyleyenler de oldu. Bir başka kesim ise Amerika'nın yürüttüğü HAARP (Yüksek Frekans Aktif Auroral Araştırma Programı) projesine ait bir çalışma olabileceğini düşünüyor.
İşte tartışmaya neden olan o görüntü!..
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