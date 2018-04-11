HABER

Kimse ne olduğunu anlamadı! Turuncu ışık sosyal medyada tartışmaya neden oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 11.04.2018 10:11 | Son Güncelleme

Gökyüzünde görülen turuncu bir çizgi sosyal medyayı hareketlendirdi. Binlerce kişiden gelen çeşitli yorumlar tartışmalara neden oldu.

Atlanta'dan Las Vegas'a uçan bir yolcu tarafından kaydedilen görüntü tartışmalara neden oldu. Kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenen videoda etrafına parlaklık saçan turuncu renkli ve puro şeklinde bir ışık görüldü.

Komplo teorisyenleri ABD ordusu tarafından yapılan bir füze denemesi olabileceğini belirtirken, Teksas yakınlarında çekilen bu görüntünün UFO olduğunu söyleyenler de oldu. Bir başka kesim ise Amerika'nın yürüttüğü HAARP (Yüksek Frekans Aktif Auroral Araştırma Programı) projesine ait bir çalışma olabileceğini düşünüyor.

İşte tartışmaya neden olan o görüntü!..

Savaş sesleri! 'ABD füzelerini vurun'Savaş sesleri! 'ABD füzelerini vurun'
Bursa'daki okulda dehşet anları.Bursa'daki okulda dehşet anları.
Savaş sesleri! 'ABD füzelerini vurun'Savaş sesleri! 'ABD füzelerini vurun'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Pekgüzel Atlanta uçak Ufo ışık zihin kontrolü füze

En Çok Okunan Haberler

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!

Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Denizde korkutan görüntü

Denizde korkutan görüntü

Facianın eşiğinden dönüldü

Facianın eşiğinden dönüldü

İzmir Metrosu'nda mest eden görüntü! Atatürk'ün sözlerini bağıra bağıra söyledi

İzmir Metrosu'nda mest eden görüntü! Atatürk'ün sözlerini bağıra bağıra söyledi

Kasap ve kedinin diyaloğu sosyal medyayı salladı

Kasap ve kedinin diyaloğu sosyal medyayı salladı

Otoyolda korku dolu anlar

Otoyolda korku dolu anlar

Zürafayı görünce ne yapacağını şaşırdı

Zürafayı görünce ne yapacağını şaşırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.