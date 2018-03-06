Kırgızistan’a ait “Tezjet” uçağında korku dolu anlar

Kırgızistan’a ait Tezjet havayolunun Bişkek-Batken seferini yapan yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Bişkek’ten sorunsuz kalkan ve 96 yolcusu bulunan uçağın havalandıktan kısa bir süre sonra motorlardan birinin kopma seviyesine gelmesi nedeniyle Manas Havalimanına acil iniş yaptığı bildirildi. Uçağın içerisinde korku dolu anlar yaşayan yolculardan bazıları ağlayarak Kelime-i Şehadet getirdi. Manas Havalimanına iniş yapan yolcular rahat bir nefes aldı. Şirket yetkililerinden ise henüz bir açıklama yapılmadı.
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