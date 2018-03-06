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Kırgızistan’a ait “Tezjet” uçağında korku dolu anlar

İLGİNÇ HABERLER  | 06.03.2018 16:48 | Son Güncelleme

Kırgızistan’a ait Tezjet havayolunun Bişkek-Batken seferini yapan yolcu uçağı, havalandıktan kısa bir süre sonra motorlarından birinin kopma seviyesine gelmesi nedeniyle Manas Havalimanına acil iniş yaptı. Korku dolu anları yaşayan yolcular ağlayarak Kelime-i Şehadet getirdi.

Kırgızistan’a ait Tezjet havayolunun Bişkek-Batken seferini yapan yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Bişkek’ten sorunsuz kalkan ve 96 yolcusu bulunan uçağın havalandıktan kısa bir süre sonra motorlardan birinin kopma seviyesine gelmesi nedeniyle Manas Havalimanına acil iniş yaptığı bildirildi. Uçağın içerisinde korku dolu anlar yaşayan yolculardan bazıları ağlayarak Kelime-i Şehadet getirdi. Manas Havalimanına iniş yapan yolcular rahat bir nefes aldı. Şirket yetkililerinden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Kırgızistan tezjet havayolu

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