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Kirpiye saldıran köpek hayatının hatasını yaptı!

İLGİNÇ HABERLER  | 04.05.2018 18:41 | Son Güncelleme

Kirpiye saldıran köpek hayatının en büyük hatasını yaptı. Köpeğin son hali sosyal medyada rekor kırdı.

Kirpiye saldıran köpek hayatının en büyük hatasını yaptı. İğneleriyle köpeğin saldırısına karşılık veren kirpinin akıbeti bilinmezken, köpeğin son hali sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

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