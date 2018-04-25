Kış uykusundan uyanan ayı böyle görüntülendi

İlkbahar kendini göstermesiyle birlikte ayılar da kış uykusundan uyanmaya başladı. Mağaralardan çıkan ve oldukça büyük olan bir ayı, karların kısmen eridiği Çukurca Kavuşak köyündeki yerleşim bölgesine kadar geldi.
Oldukça büyük olduğu görünen ayı köy yolunda ilerlerken araçla seyir halindeki bir ilçe sakini tarafından görüntülendi. Korkmadan çekilmeyerek yoluna emin adımlarla devam eden ayının, bazen de arkasına bakması dikkat çekti. En son yolun kenarına çekilerek aracın geçmesini bekleyen ayı, korkmadığını ispatlarcasına bir süre araca baktı. (İHA)
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