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Kıskançlıktan her şeyi paramparça etti

İLGİNÇ HABERLER | 27.12.2017 08:35 | Son Güncelleme 7 saat önce

Sosyal medyada yayılan bir görüntü dikkatleri üzerine çekti. Görüntülerde kıskanç bir köpek evde bulunan tüm yeni yıl hediyelerini parçaladığı ve sahibini görünce de suçluluk duygusuyla sahibine baktığı görülüyor. İşte o sevimli görüntü...

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Anahtar Kelimeler:
köpek hediye yeni yıl

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