Kıskançlıktan her şeyi paramparça etti

Sosyal medyada yayılan bir görüntü dikkatleri üzerine çekti. Görüntülerde kıskanç bir köpek evde bulunan tüm yeni yıl hediyelerini parçaladığı ve sahibini görünce de suçluluk duygusuyla sahibine baktığı görülüyor. İşte o sevimli görüntü...
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