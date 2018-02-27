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'Kitaplar yakılmasın, okunsun' diyen Tosyalı Murat için Türkiye seferber oldu!

İLGİNÇ HABERLER  | 27.02.2018 10:21 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun Tosya İlçesinde kaldırımda kitap satarken muhabirin sorularına verdiği cevaplarla sosyal medyada fenomen olan Tosyalı Murat için Türkiye seferber oldu! Sosyal medyada yayılan bu videosu ile binlerce kişi tarafından izlenen Tosyalı Murat, bir anda gündeme oturdu.

Kastamonu'nun Tosya İlçesinde geçtiğimiz günlerde kaldırımda hikaye kitabı satarken TRT muhabiri Serhat Ağacıkoğlu'nun dikkatini çeken Murat Sökük, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

'KİTAPLAR YAKILMAK İÇİN DEĞİL, OKUNMAK İÇİN'

Babasına yakılması için verilen kitapları 'Kitaplar okunmak içindir, yakmak için değil' diyerek yakmayan ve onları satmaya karar veren Tosyalı Murat, bu şekilde hem kendisinin okul ihtiyaçlarını gidermek hem de ailesine destek olmak düşüncesinde olduğunu belirtmişti.

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Bu görüntülerinin ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Tosyalı Murat'a destek mesajları paylaşırken, Tosya Kaymakamlığı tarafından Murat için bir yardım hesabı da açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Tosyalı Murat kitap

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Helal olsun sana aferin bu yaşta maşallah büyük insan gibi konuşuyorsun adres bilgileri varsa öğrenmek istiyorum bu küçük çocuğun
ADAM GİBİ ADAMSIN.YEMİN EDERİM GÖZLERİM DOLDU...
helal olsun sana delıkanlı senın gıbı ınsanların cok ıhtıyacı var bu memleketın adres ve ıletısım bılgılerını rıca edıyorum
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