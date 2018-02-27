'Kitaplar yakılmasın, okunsun' diyen Tosyalı Murat için Türkiye seferber oldu!

Kastamonu'nun Tosya İlçesinde geçtiğimiz günlerde kaldırımda hikaye kitabı satarken TRT muhabiri Serhat Ağacıkoğlu'nun dikkatini çeken Murat Sökük, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
'KİTAPLAR YAKILMAK İÇİN DEĞİL, OKUNMAK İÇİN'
Babasına yakılması için verilen kitapları 'Kitaplar okunmak içindir, yakmak için değil' diyerek yakmayan ve onları satmaya karar veren Tosyalı Murat, bu şekilde hem kendisinin okul ihtiyaçlarını gidermek hem de ailesine destek olmak düşüncesinde olduğunu belirtmişti.
DESTEK MESAJLARI YAĞDI
Bu görüntülerinin ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Tosyalı Murat'a destek mesajları paylaşırken, Tosya Kaymakamlığı tarafından Murat için bir yardım hesabı da açıldı.
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