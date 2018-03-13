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Kıyıya çıkan deniz fili, kendisini yavrunun üzerine attı

İLGİNÇ HABERLER  | 13.03.2018 12:12 | Son Güncelleme

Kıyıya çıkan deniz fili, kendisini yavrunun üzerine attı.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü bincelerce kez izlendi. Denizden çıkan bir deniz fili, penguenlerin arasında bulunan yavruyu, üzerine çıkarak ezdi. Bu ilginç görüntü sosyal medyada yayıldı.

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Anahtar Kelimeler:
deniz fili yavru

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