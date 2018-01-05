Kızarmış balık böyle canlandı! Görenler hayrete düştü

Süpermarkette kızartılmış bir balığın hareket ettiği görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Çin'in Hunan Eyaletindeki Hengyang şehrindeki bir markette çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
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