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Kızgın boğa dehşeti! Önce çırılçıplak soydu sonra boynuzladı!

İLGİNÇ HABERLER  | 30.07.2018 21:36 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Bir arenadaki boğa güreşinde boğaya kafa tutan adamın düştüğü korkunç durum kameraya saniye saniye yansıdı. Boğa tarafından önce çırılçıplak soyulan adam, daha sonra korkunç boynuz darbelerine maruz kaldı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin nerede çekildiği bilinmezken, boğa güreşi sırasında, bir kişinin kızgın boğa dehşeti kameraya yansıdı.

ÇIRILÇIPLAK SOYUP BOYNUZ DARBELERİYLE PERİŞAN ETTİ

Ağır boynuz darbeleri alan adamın kıyafetleri boğanın boynuzuna takılarak üzerinden çıktı. Çırılçıplak bir şekilde yere düşen adam kalkmaya çalıştığı esnada boğa yeniden boynuz darbeleri vurarak adamı perişan etti.

Adamın sağlık durumu hakkında bir bilgi bulunmazken, o anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Boğa boğa güreşi sosyal medya adam

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
hakediyorlar
Müstehak oh olmuş
bunlar resmen manyak sonlarını hazırlıyorlar
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