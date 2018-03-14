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Kızgın boğa kadına saldırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 14.03.2018 11:09 | Son Güncelleme

Kızgın boğa kadına saldırdı!

Hindistan'da boğanın kadına arkadan saldırdığı görüntü kameraya böyle yansıdı. Arkadan yaklaştığı kadını havaya uçuran boğa, kadının yaralanmasına neden oldu. Hastaneye kaldırılan kadının hafif yaralarla bu olayı atlattığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Boğa saldırı

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