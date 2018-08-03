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Kızgın boğa uçarak tribüne girdi

İLGİNÇ HABERLER  | 03.08.2018 14:21 | Son Güncelleme

Boğa güreşi yapılan alanda adeta uçarak tribünlere dalan boğa paniğe neden oldu. Sosyal medyada yayılan görüntü böyle görüntülendi.

İspanya'da yapıldığı söylenen bir boğa gösterisinde, kızgın boğanın uçarak tribüne girip seyircilere saldırması kameraya böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya Boğa saldırı

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