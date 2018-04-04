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Kızı gözlerinin önünde evlilik teklifi alınca dünyası başına yıkıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 04.04.2018 19:45 | Son Güncelleme

Kızı gözlerinin önünde evlilik teklifi alınca dünyası başına yıkılan baba duygularını gizlemekte de epey zorlanıyor.

Bu yılın en iyi 1 Nisan şakası bu olabilir. Kızı gözlerinin önünde evlilik teklifi alınca ne yapacağını bilemeyen baba duygularını gizlemekte de zorlanıyor. Kayıtta olan kamera ile anbean tanıklık ettiğimiz o anları izliyoruz...

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Anahtar Kelimeler:
1 Nisan Şakası evlilik teklifi

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