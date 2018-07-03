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Kızına hızlı tren keyfi yaşatan baba

İLGİNÇ HABERLER  | 03.07.2018 18:46 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Televizyon karşısında kızına elindeki imkanlarla harika bir hızlı tren keyfi yaşatan babanın videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Hızlı tren sosyal medya televizyon Roller Coaster

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