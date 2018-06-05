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Kızını taciz eden adamı çekiçle böyle dövdü

İLGİNÇ HABERLER  | 05.06.2018 20:41 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir kişi, kızını taciz ettiğini iddia ettiği şahsı dövmesi güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, kaldırımda yürüyen Kadir L. (46), lokantada yemek yiyen ve kızını telefonda taciz ettiğini öne sürdüğü Tamer Ç. (34) ile karşılaştı. Kadir L., ve Tamer Ç.'yi arasında yaşanan tartışma kısa süre sonra kavgaya döndü.

Olayın çevrede duyulmasıyla vatandaşlar iş yerine girip Tamer Ç.'yi linç etmek istedi. Kızını taciz ettiğini söyleyen adamın, taciz şüphelisinin kafasına çekiçle vurma anı iş yeri güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, Kadir L, elindeki tabanca ve çekiçle Tamer Ç.’ye vurduğu görülüyor.

KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesine tedavisi süren Tamer Ç.’nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerince gözaltına alınan Kadir L.’nin sorgusu sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş taciz

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