HABER

Kızının kaçırılmasını babası istedi

İLGİNÇ HABERLER  | 05.05.2018 10:02 | Son Güncelleme

Rusya'nın Surgut şehrinde bir çocuk parkında oynayan kızının kaçırılmasını isteyen baba pes dedirtti. Sonradan öğrenilen gerçek ise tartışmalara neden oldu.

Rusya'da bir baba sosyal deney yapmak amacıyla ilginç bir yola başvurdu. Çocukların parklarda, oyun alanlarında ne kadar güvenli olduğunu öğrenmek amacıyla birini ayarlayan baba, o anların görüntülerini de daha sonra herkesle paylaştı. Küçük çocuğun annesinin yaşadığı korku anları da görüntülere yansıdı.

Görüntülerde bir babanın önceden ayarladığı kişi, parkta oyun oynayan küçük çocuğa yaklaşıyor ve ona bir şeyler söylüyor. Küçük çocuğun adama yanaşmaması üzerine, adam çocuğu zorla alıp yol kenarında duran aracına zorla bindiriyor. Aradan geçen kısa sürede kızını göremeyen anne orada yaşadığı şoku gösteriyor. Söz konusu bu görüntünün hikayesi, küçük kızın da önceden bildiği 'sosyal deney' tamamen bir kurgu olarak gerçekleşti.

Özellikle kameranın net olarak gördüğü yerde yaşanan bu olay dikkat çekici şekilde gerçekleştiriliyor. 31 yaşındaki baba, böyle bir deneye başvurmasının amacının oyun alanlarındaki güvenlik zafiyetlerinin ne derece olduğunu öğrenmek için olduğunu belirtti. Bu videonun yayılmasından sonra yetkililer de ilerde güvenliği daha iyi hale getireceklerini duyurdu.

Ancak kent sakinleri bu fikri çok olumlu karşılamadı ve yapılan bu şakaya tepki gösterdi. Şakanın tuhaf olduğunu belirten bazı kişiler bu şaka fikrinin hiç iyi olmadığını savundu. Ancak babanın düşündüğü gibi düşünenlerse bu fikrin yerinde olduğunu ve yetkililerin bu konuda daha fazla dikkatli olması gerektiğini savundu.

Temel Karamollaoğlu kampanya başlattı!Temel Karamollaoğlu kampanya başlattı!
Antalya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar varAntalya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Başbakan Yıldırım'ı duygulandıran anlarBaşbakan Yıldırım'ı duygulandıran anlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya sosyal deney kız kaçırma

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Yasak aşk cinayetinde şok ifade!

Yasak aşk cinayetinde şok ifade!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Leopar köpeğe böyle saldırdı

Leopar köpeğe böyle saldırdı

Bu oyunu oynamak cesaret ister

Bu oyunu oynamak cesaret ister

İlginç objeleri dengede tutarak izleyenleri şaşkına çevirdi

İlginç objeleri dengede tutarak izleyenleri şaşkına çevirdi

Otomobil sandı, gerçeği fark edince gözlerine inanamadı

Otomobil sandı, gerçeği fark edince gözlerine inanamadı

Kirpiye saldıran köpek hayatının hatasını yaptı!

Kirpiye saldıran köpek hayatının hatasını yaptı!

Nerelisin sorusuna verdiği cevapla sosyal medyayı salladı

Nerelisin sorusuna verdiği cevapla sosyal medyayı salladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.