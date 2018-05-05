Kızının kaçırılmasını babası istedi

Rusya'da bir baba sosyal deney yapmak amacıyla ilginç bir yola başvurdu. Çocukların parklarda, oyun alanlarında ne kadar güvenli olduğunu öğrenmek amacıyla birini ayarlayan baba, o anların görüntülerini de daha sonra herkesle paylaştı. Küçük çocuğun annesinin yaşadığı korku anları da görüntülere yansıdı.

Görüntülerde bir babanın önceden ayarladığı kişi, parkta oyun oynayan küçük çocuğa yaklaşıyor ve ona bir şeyler söylüyor. Küçük çocuğun adama yanaşmaması üzerine, adam çocuğu zorla alıp yol kenarında duran aracına zorla bindiriyor. Aradan geçen kısa sürede kızını göremeyen anne orada yaşadığı şoku gösteriyor. Söz konusu bu görüntünün hikayesi, küçük kızın da önceden bildiği 'sosyal deney' tamamen bir kurgu olarak gerçekleşti.

Özellikle kameranın net olarak gördüğü yerde yaşanan bu olay dikkat çekici şekilde gerçekleştiriliyor. 31 yaşındaki baba, böyle bir deneye başvurmasının amacının oyun alanlarındaki güvenlik zafiyetlerinin ne derece olduğunu öğrenmek için olduğunu belirtti. Bu videonun yayılmasından sonra yetkililer de ilerde güvenliği daha iyi hale getireceklerini duyurdu.

Ancak kent sakinleri bu fikri çok olumlu karşılamadı ve yapılan bu şakaya tepki gösterdi. Şakanın tuhaf olduğunu belirten bazı kişiler bu şaka fikrinin hiç iyi olmadığını savundu. Ancak babanın düşündüğü gibi düşünenlerse bu fikrin yerinde olduğunu ve yetkililerin bu konuda daha fazla dikkatli olması gerektiğini savundu.

