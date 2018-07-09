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Kızının saçlarını toplamak için pratik bir çözüm bulan yaratıcı baba

İLGİNÇ HABERLER  | 09.07.2018 15:08 | Son Güncelleme

Kızının saçlarını toplamak isteyen baba, bulduğu yöntemle izleyenleri şaşırttı.

Bir baba kızının saçlarını toplamak istiyor ve bunu en kısa yoldan sorunsuz bir şekilde yapmak istiyor. Babanın yaratıcılığı da işin içine girince ortaya böylesine muhteşem bir görüntü çıktı.

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