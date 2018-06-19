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Klarnet eşliğinde dertlenen köpek

İLGİNÇ HABERLER  | 19.06.2018 10:53 | Son Güncelleme

Klarnet eşliğinde dertlenen köpek...

Klarnet sesine efkarlanıp "Hasretinle yandı gönlüm" şarkısından bir kuble okuyan dertli köpeğin görüntüsü sosyal medya paylaşım rekoru kırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
klarnet köpek

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