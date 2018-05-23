Klozete sıkışan yavru kediyi kurtarma operasyonu kamerada

Maltepe Küçükyalı Mahalle Muhtarlığı içinde bulunan tuvallette kedi sesi duyan çalışanlar uzun süre sesin kaynağını araştırdı. Çalışanlar klozetin içinde kedinin mahsur kaldığını fark edince şaşkına döndü.
Maltepe Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri ihbar üzerine hemen harekete geçti. Ekipler de kedinin klozette mahsur kalmasına ilk önce şaşkına döndü ardından hemen harekete geçti. Klozeti yerinden söken ekipler ardından minik yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kediye daha sonra ekipler mama ve süt ikram eti.
OPERASYON KAMERAYA YANSIDI
Görüntülerde ekipler yavru kediyi kurtarmak için uzun süre çaba sarf ediyor. Bu sırada kedi miyavlarken, ekipler klozeti yerinden söküp yavru kediyi kurtarıyorlar. Ardından Maltepe Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri yavru kediye süt ve mama veriyor. (İHA)
İçişleri Bakanlığı son dakika duyurdu: 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik öldürüldü!
Konya'da kolları ve başı kesik kadın cesedi bulundu
Flaş iddia: Vladimir Putin'in 'sonsuz menzilli füzesi' çakıldı!
Son dakika! İstanbul Ümraniye'de genç kadını araçtan atan taksici yakalandı
'Kalıbının adamı değilsin' sözü başını fena yaktı!
Berat Albayrak: Cumhurbaşkanımıza zarar gelirse olağan şüpheli bunlardır
ABD Başkanı Donald Trump: Kuzey Kore zirvesi ertelenebilir
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!
Bilim insanları bu kareyi açıklayamıyor! Mars'ta başka canlılar mı yaşıyor?
WhatsApp kullanıcılarına güzel haber! Video konferans özelliği test ediliyor
15 yıldır su içemiyordu! Sırrı nihayet çözüldü!
Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık
Okuyucu Yorumları 0 yorum