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Kocaeli'de korkunç kaza! Kırmızı ışıkta geçmek isterken canından oldu

İLGİNÇ HABERLER | 23.12.2017 09:12 | Son Güncelleme 17 saat önce

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde yayalar için kırmızı ışık yanarken karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye kamyon çarptı. Talihsiz adam hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi D-130 Karayolu Merkez Işıklar mevkiinde saat 16.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Demirsoysal isimli vatandaş, D-130 Karayolunda kırmızı ışık ihlaline uymadan yolun karşı tarafına geçmek istedi. İzmit istikametine seyir halindeki E.B. (44) yönetimindeki kamyon duramayarak bir anda yola çıkan Hasan Demirsoysal'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce yolda sürüklenen Demirsoysal, ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine intikal eden 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Demirsoysal, Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Demirsoysal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
kamyon Kaza Kocaeli

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