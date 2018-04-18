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Kocasının metresini önce soydu sonra saçını kesti

İLGİNÇ HABERLER  | 18.04.2018 21:06 | Son Güncelleme

Kocasının metresini mağazada yakalayan öfkeli eş, önce kadının kıyafetlerini çıkartıp üstünü tamamen soydu daha sonra ise saçlarını kesti.

Çin'de kocasının metresini bir kıyafet mağazasında yakalayan öfkeli eş, önce kadının kıyafetlerini zorla çıkartıp üstünü tamamen soydu daha sonra ise arkadaşlarının da yardımıyla kadının saçlarını kesti. O anlar ise kızgın kadının bir arkadaşı tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

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çin Metres Mağaza

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