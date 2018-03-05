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Kocasının metresini perişan eden Çinli kadın

İLGİNÇ HABERLER  | 05.03.2018 09:26 | Son Güncelleme

Kocasının metresini perişan eden Çinli kadın.

Kuzey Çin'in Hebei Eyaletindeki Tangshan şehrinde, öfkeli kadın, kocasının metresi olduğunu iddia ettiği hemcinsini yakaladı. 3 senedir kocasıyla birlikte olduğunu söyleyen metresini sokakta yakalayıp saçından tuttu ve eşine telefon açtı.

Ardından tekme tokat dövmeye başladı. Bu görüntü sosyal medya üzerinden tüm dünyaya yayıldı.

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Metres çin kadın

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