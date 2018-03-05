Kocasının metresini perişan eden Çinli kadın.

Kuzey Çin'in Hebei Eyaletindeki Tangshan şehrinde, öfkeli kadın, kocasının metresi olduğunu iddia ettiği hemcinsini yakaladı. 3 senedir kocasıyla birlikte olduğunu söyleyen metresini sokakta yakalayıp saçından tuttu ve eşine telefon açtı.

Ardından tekme tokat dövmeye başladı. Bu görüntü sosyal medya üzerinden tüm dünyaya yayıldı.