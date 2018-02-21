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Kocasının metresini sokak ortasında dövdü

İLGİNÇ HABERLER  | 21.02.2018 15:39 | Son Güncelleme

Olay Kuzey Çin'in Hebei Eyaletindeki bir şehir olan Handan'da, Wei İlçesi sokaklarında meydana geldi.

Olay Kuzey Çin'in Hebei Eyaletindeki bir şehir olan Handan'da, Wei İlçesi sokaklarında meydana geldi. Sokak ortasında eşinin metresi kadını çığlıklarına ve yalvarmasına rağmen saçından tutup vurmaya başladı. Öfkeli eş, durumdan çok önceden beri şüphelendiğini ancak şimdiye kadar bunu kanıtlayamadığını söyledi. İlginç olan ise kadının kocası olduğuna inanılan adam, gizli aşığı korumaya çalışıyor. O anlar ise kadının akrabaları tarafından cep telefonuyla kaydedildi...

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Anahtar Kelimeler:
Çin öfkeli kadın hebei aldatma

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
1 sen kadın olsan kocanın metresi olmazdı 2 illa birini döveceksen git kocanı döv çünkü dünyada metres bitmez 3 dövdünde eline ne geçti bide rezil oldun manyak karı
ELLERİNE SAĞLIK:))
çinde mahkeme yok herhalde herkes kendi işini görüyor.
Kocasının metresi kaba bi tabir olmuş. Gizli ortak desek?
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