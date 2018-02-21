Kocasının metresini sokak ortasında dövdü

Olay Kuzey Çin'in Hebei Eyaletindeki bir şehir olan Handan'da, Wei İlçesi sokaklarında meydana geldi. Sokak ortasında eşinin metresi kadını çığlıklarına ve yalvarmasına rağmen saçından tutup vurmaya başladı. Öfkeli eş, durumdan çok önceden beri şüphelendiğini ancak şimdiye kadar bunu kanıtlayamadığını söyledi. İlginç olan ise kadının kocası olduğuna inanılan adam, gizli aşığı korumaya çalışıyor. O anlar ise kadının akrabaları tarafından cep telefonuyla kaydedildi...