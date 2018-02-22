HABER

Kolları kırık sincabı önce tedavi etti sonra elleriyle besledi

İLGİNÇ HABERLER  | 22.02.2018 21:28 | Son Güncelleme

Kolları kırık sincabı önce tedavi etti sonra elleriyle besledi

Koca yürekli veterinerin iki kolu da kırılan sincabı tedavi ettikten sonra elleriyle ceviz yedirdiği insanlık dersi veren görüntüler böyle kaydedildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sincap veteriner

En Çok Okunan Haberler

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Dünya diken üstünde! Gerilim Balkanlar'a sıçradı

Dünya diken üstünde! Gerilim Balkanlar'a sıçradı

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Yavuz Bingöl 'Yandaş mısınız?' sorusunu böyle yanıt verdi

Yavuz Bingöl 'Yandaş mısınız?' sorusunu böyle yanıt verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Simle kaplanan vücutlar insanı adeta hipnotize ediyor

Simle kaplanan vücutlar insanı adeta hipnotize ediyor

Pencereden düşen çocuğu havada yakaladı

Pencereden düşen çocuğu havada yakaladı

Dereye düşen köpeği böyle kurtardı

Dereye düşen köpeği böyle kurtardı

Dev et parçasını çiğ çiğ yedi

Dev et parçasını çiğ çiğ yedi

Mehmetçikle duygu dolu konuşma! Küçük çocuk gönülleri fethetti

Mehmetçikle duygu dolu konuşma! Küçük çocuk gönülleri fethetti

Bagajdaki tehlikeli yolculuk kamerada

Bagajdaki tehlikeli yolculuk kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.