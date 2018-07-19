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Kolombiya’da ilginç kaza kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 19.07.2018 11:04 | Son Güncelleme

Kolombiya'da sürücü adayı, eğitmenini az daha canından ediyordu. Bir anda gaza basan sürücü adayının o görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücü adayı, eğitmeni canından ediyordu. İlginç kaza Güney Amerika ülkesi Kolombiya’da meydana geldi. Duran aracın başındaki sürüş eğitmeni, direksiyondaki sürücü adayıyla konuşuyordu. Sürücü adayı gaza basınca araç geri giderek duvara çarptı. Duvar yıkılırken, neye uğradığını şaşıran eğitmen de yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına anbean böyle yansıdı.

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