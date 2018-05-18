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Kolombiya'da inşaat halindeki baraj böyle çöktü

İLGİNÇ HABERLER  | 18.05.2018 16:41 | Son Güncelleme

Kolombiya'da inşaat halindeki bir barajda göçük meydana geldi.

Kolombiya'da inşaat halindeki bir barajda göçük oldu. Barajın çevresinde yaşayan 5 bin kişi evlerinden tahliye edilirken, 200 bin kişinin risk altında olduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
kolombiya baraj

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