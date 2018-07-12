Kolombiya’da Köprü Saniyeler İçinde Yıkıldı

Kolombiya’nın başkenti Bogota ile Villavicencio kentini bağlayacak olan inşaat halindeki Chieajara köprüsünün bir ayağı çökmüş 9 işçi hayatını kaybetmişti. Diğer ayağın da yıkılması kararlaştırılınca yaklaşık 200 kilogram patlayıcıyla köprünün ayağı yıkıldı. Patlamayla birlikte 280 metre derinliğindeki vadiye düşen köprü ardında toz bulutu ve yıkıntı bıraktı.

Kazanın ardından yürütülen soruşturmada, köprüde düzeltilemeyecek bir tasarım hatası olduğu ortaya çıkmış ve diğer ayağın da yıkılması kararlaştırılmıştı. (İHA)

