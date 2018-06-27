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Kolunu damacanaya sıkıştırarak ailesini efsane troll'leyen minik

İLGİNÇ HABERLER  | 27.06.2018 18:17 | Son Güncelleme

Minik bebek, ailesine yaptığı şaka ile izleyenleri güldürdü.

Ailesini troll'lemenin çok güzel bir yolunu bulan bu minik kız, kolunu damacanaya sıkıştırmış gibi yaparak ağlıyor. Oldukça sevimli anların yaşanmasını sağlayan ufaklığı izliyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
bebek şaka

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