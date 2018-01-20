HABER

Komandoların gösterisi kötü bitti!

İLGİNÇ HABERLER | 20.01.2018 11:16 | Son Güncelleme 9 saat önce

Lübnan’da meydana gelen olayda, bir asker, vinçten iple aşağı kayıyor. Duramayan asker bir anda yere çakılıyor. Talihsiz adamın yardımına diğer askerler koşarken o anlar anbean amatör kameraya yansıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gösteri Komando Kaza Lübnan

En Çok Okunan Haberler

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)

Hülya Avşar'dan Gupse Özay'a ilginç soru 'Barış Arduç sana niye bakıyor?'

Hülya Avşar'dan Gupse Özay'a ilginç soru 'Barış Arduç sana niye bakıyor?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afrin Operasyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afrin Operasyonu açıklaması

S-400'lere fırtına engeli! Çin'e ulaşamadan geri dönüyor

S-400'lere fırtına engeli! Çin'e ulaşamadan geri dönüyor

'Otelde bedava konaklama' isteyen ünlü Youtuber hayatının şokunu yaşadı

'Otelde bedava konaklama' isteyen ünlü Youtuber hayatının şokunu yaşadı

Son dakika! YPG komutanları öldürüldü

Son dakika! YPG komutanları öldürüldü

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Kendini Türk komandosu sanmıştır.
BU TİP ASKERİ GÖSTERİLER SADECE GERİ KALMIŞ TOPLUMLARDA VAR.
kamikaze diye buna denir
mal
öldürücü spora karşıyım
ipi uzun tutmuşlar :)
Diğer Haberler
Anne ve bebeği ölümün kıyısından döndü

Anne ve bebeği ölümün kıyısından döndü

Köpeklerin dehşete düşüren kavgası kamerada

Köpeklerin dehşete düşüren kavgası kamerada

Ekmekten çay kaşığı çıktı, sosyal medya yıkıldı

Ekmekten çay kaşığı çıktı, sosyal medya yıkıldı

Tazyikli suyla duvarı böyle deldi

Tazyikli suyla duvarı böyle deldi

Ava giderken avlandı!

Ava giderken avlandı!

Dinozor kostümlü adama izin vermedi

Dinozor kostümlü adama izin vermedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.