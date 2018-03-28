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Kontrolden çıkan araç polisi havaya fırlattı

İLGİNÇ HABERLER  | 28.03.2018 13:54 | Son Güncelleme

ABD'nin Utah eyaletinde kontrolden çıkan araç, çarptığı polisi havaya fırlattı o anlar araç kamerasına yansıdı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı Utah eyaletinin Sarde kanyonunda bir otomobil yolda kaldı.

Yardım etmek isteyen Utah Otoyol Devriyesi'nden Çavuş Cade Brenchley, aracından inip yaya olarak kayan araca ilerlerken arkadan gelen başka bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek oan çarptı.

Vurmanın etkisiyle havalanan polis, yardım bekleyen aracın üzerine çarparak yere düştü. Kaza anı polis aracında bulunan kamerayla kayıt altına alındı.

İlk olarak yardıma gittiği aracın sürücüsü polisin yardımına koştu. Kaburgalarında ve kürek kemiğinde kırık meydana gelen 13 yıllık polis memuru Cade Brenchley Logan, bölge hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı polisin durumunun iyi olduğu açıklandı.

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Utah Polis memuru Kaza buz

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