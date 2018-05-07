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Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı

İLGİNÇ HABERLER  | 07.05.2018 11:51 | Son Güncelleme

Adana'da direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin, yol kenarındaki yayalara ve ardından tüplere çarparak devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet D'nin kullandığı 01 LC 290 plakalı otomobil Hürriyet Mahallesi Eminağa Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki yayalar Çiğdem Ardıç (43), kızları Ayşe (21) ve Damla Nur Ardıç (6), İsmail Dicle (39) ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişiye ardından tüplere çarptıktan sonra devrildi. Kazada yaralanan 5 yaya ile araç sürücüsü Ahmet D. ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ayşe Ardıç ile İsmail Dicle'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücü Ahmet D, hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Bu arada, aracın kontrolden çıkarak yayalara çarpma anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, otomobilin kaldırımda dizili halde bulunan tüplere ve bir iş yerinin vitrinine çarparak devrilmesi ile yaralılardan birinin kaza anında aracın ön camından içeriye girmesi yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
adana Kaza

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