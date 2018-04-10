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Kontrollü yıkımda hesabı yanlış yapılınca ters yöne yıkıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 10.04.2018 08:25 | Son Güncelleme

Kontrollü yıkımda hesabı yanlış yapılınca ters yöne yıkıldı.

Danimarka'nın Vordingborg şehrinde 173 metre uzunluğunda bir silo kontrollü bir şekilde yıkılmak istendi. Hesaplar yanlış yapınca, dev silo ters tarafa yıkıldı. Yıkımda silonun yakınında bulunan bir kütüphane zarar gördü.

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Danimarka silo yıkım hesap

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