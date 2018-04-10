Kontrollü yıkımda hesabı yanlış yapılınca ters yöne yıkıldı.

Danimarka'nın Vordingborg şehrinde 173 metre uzunluğunda bir silo kontrollü bir şekilde yıkılmak istendi. Hesaplar yanlış yapınca, dev silo ters tarafa yıkıldı. Yıkımda silonun yakınında bulunan bir kütüphane zarar gördü.
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