Kopan bacağını başının altına koyup iki saat boyunca beklettiler

Bir okul servisinde muavinlik yapan adam otobüsün devrilmesi sonucu ayağını kaybetti. Otobüste bulunan yolcular ise yaralandı. Adamın yakınları, doktorların kopan bacağı yastık olarak kullandıklarını iddia etti.
Adamın akrabalarından Janaki Prasad, "Kazayı haber aldığımızda hemen hastaneye koştuk. Ghanshyam'i kafasını, kopmuş bacağının üstünde durmuş halde bulduk. Doktorlardan müdahale etmelerini istedik ama ilgilenmediler. İki buçuk saat sonra ben çarşıya gidip bir yastık aldım." Sağlık Bakanı Ashutosh Tandon, olay ile ilgili soruşturma açıldığını ve Dr. Mahendra Pal Singh, Dr. Alok Agarwal ve hemşireler Deepa Narang and Shashi Srivastava'nın görevden alınmaları için talimat verdiğini söyledi.
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