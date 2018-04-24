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Kopan kafasını arayıp bulan eşek arısı bir anda uçtu

İLGİNÇ HABERLER  | 24.04.2018 11:25 | Son Güncelleme

Kopan kafasını arayıp bulan eşek arısı bir anda uçtu.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü çok konuşulan görüntüler arasına girdi. Görüntülerde kafası kopan bir eşek arısı bulunduğu yerde kafasını arıyor. Büyük bir çaba sonucu kopan kafasını bulan eşek arısı, daha sonra kafasını alıp uçuyor.

Verilen bilgilere göre, bu arıların başka sinir bölgeleri olduğundan dolayı bu şekilde davranabildiği düşünülüyor. Sosyal medyada yayılan bu görüntü merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
eşek arısı kafa

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