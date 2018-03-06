Köpeği otomobiline bağlayıp koşturdu

Olay, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Hareket halindeki otomobilin yanında bir köpeğin koşturulduğu görüldü. Otomobilinin dikiz aynasına tasmasından bağladığı köpeği kilometrelerce caddede koşturan kişiyi görenler tepki gösterdi.
Yaklaşık 2 kilometre köpeği araçla koşturan sürücü daha sonra gözden kayboldu. Köpeğin bağlı olduğu aracı takip eden araç içindekiler, bu anları kamera ile kaydetti. (DHA)
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